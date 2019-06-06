Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani
Фото: Mert Alas and Marcus Piggott / Armani
Супермодель Кейт Мосс впервые стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Armani
Джорджо Армани пригласил именитых фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта снять Кейт Мосс для осеннего кампейна.
На снимках Кейт позирует в строгом костюме в клетку и синей рубашке. Акцент на оттенках синего и голубого на снимке сделан неслучайно.
Осенняя коллекция бренда называется «Рапсодия в голубом». Армани вдохновлялся одноименной песней Джорджа Гершвина.
Фото: Mert Alas and Marcus Piggott / Armani
Джерело: Buro 24/7