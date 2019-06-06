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    Фото

    Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani

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    Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani
    Фото: Mert Alas and Marcus Piggott / Armani

    Супермодель Кейт Мосс впервые стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Armani

    Джорджо Армани пригласил именитых фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта снять Кейт Мосс для осеннего кампейна.

    На снимках Кейт позирует в строгом костюме в клетку и синей рубашке. Акцент на оттенках синего и голубого на снимке сделан неслучайно.

    Осенняя коллекция бренда называется «Рапсодия в голубом». Армани вдохновлялся одноименной песней Джорджа Гершвина.

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    Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani
    Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani
    Кейт Мосс впервые снялась в кампании Armani
    Фото: Mert Alas and Marcus Piggott / Armani

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    Джерело: Buro 24/7

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