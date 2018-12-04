Кайли Дженнер помолвлена с отцом своего ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер

Жизнь налаживается! Звезда реалити-шоу и успешная бизнесвумен готова к замужеству

Фанаты не могут поверить, Кайли Дженнер помолвлена? В Instagram Stories звезды появилось фото, на котором она позирует с Трэвисом Скоттом, а над ними красуется эмоджи в виде обручального кольца.

Правда никакими подробностями Кайли Дженнер так и не поделилась, оставив фанатов заинтригованными. Стоит отметить, что влюбленные вместе уже долгое время и воспитывают дочь, которая появилась на свет в феврале 2018 года.

Джерело: graziamagazine.ru