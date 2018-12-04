Кайли Дженнер помолвлена с отцом своего ребенка
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Кайли Дженнер
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Фанаты не могут поверить, Кайли Дженнер помолвлена? В Instagram Stories звезды появилось фото, на котором она позирует с Трэвисом Скоттом, а над ними красуется эмоджи в виде обручального кольца.
Правда никакими подробностями Кайли Дженнер так и не поделилась, оставив фанатов заинтригованными.
Стоит отметить, что влюбленные вместе уже долгое время и воспитывают дочь, которая появилась на свет в феврале 2018 года.
Джерело: graziamagazine.ru