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    Жизнь

    Кайли Дженнер помолвлена с отцом своего ребенка

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    Кайли Дженнер - Кайли Дженнер помолвлена с отцом своего ребенка
    Кайли Дженнер

    Жизнь налаживается! Звезда реалити-шоу и успешная бизнесвумен готова к замужеству

    Фанаты не могут поверить, Кайли Дженнер помолвлена? В Instagram Stories звезды появилось фото, на котором она позирует с Трэвисом Скоттом, а над ними красуется эмоджи в виде обручального кольца.

    Правда никакими подробностями Кайли Дженнер так и не поделилась, оставив фанатов заинтригованными. 

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    Стоит отметить, что влюбленные вместе уже долгое время и воспитывают дочь, которая появилась на свет в феврале 2018 года.

    Джерело: graziamagazine.ru

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