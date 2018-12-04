Украинская гимнастка Ризатдинова засветила фигуру в купальнике на пляже в Бразилии



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Анна Ризатдинова

Спортсменка отметила, что наконец-то она смогла насладиться красотами страны

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова побывала на родине своей медали - в Бразилии.

Там Аня, очевидно, проводила мастер-классы, а в свободное время загорала и купалась на пляже.

Позировать в купальнике молодая мама тоже не забывала. В своем Instagram жена депутата Онищенко поделилась фотографиями себя красивой.

«Это было невероятно, попасть на родину заветной олимпийской медали!! Побывать в зале, где проходили последние тренировки перед Олимпийскими Играми», - написала Анна.

Гимнастка также отметила, что наконец-то она смогла насладиться красотами страны, ведь во время Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро ей было не до отдыха.

Напомним, Анна Ризатдинова — украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.