Сергей Бабкин умилил сеть трогательным фото с любимой
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Розсилка
Звездная семья отметила важную дату
Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана отметили день, когда они впервые поцеловались. Как сообщает артист в Instagram, знаменательное событие состоялось 3 декабря.
«11 лет назад мы впервые поцеловались !!! Наше Начало ... И наша первая и такая важная дата!», - подписал Сергей романтическое фото с женой.
Совсем недавно солист группы 5’nizza поделился в соцсети еще одним занятным снимком.
На фото музыкант выглядит совсем молодо и позирует в жилетке на голое тело. Сразу видно, молодые годы украинского музыканта были очень рок-н-рольными.
«Смотрите, что нашел! Знаете как это фото называется? «Бабкин, покажи Цоя!» Это просьба моей юности. Друзья просили, а я показывал))) Похож?», - подписал снимок Бабкин.