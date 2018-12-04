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    Шоу-биз

    Сергей Бабкин умилил сеть трогательным фото с любимой

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    Сергей Бабкин - Сергей Бабкин умилил сеть трогательным фото с любимой
    Сергей Бабкин

    Звездная семья отметила важную дату

    Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана отметили день, когда они впервые поцеловались. Как сообщает артист в Instagram, знаменательное событие состоялось 3 декабря.

    «11 лет назад мы впервые поцеловались !!! Наше Начало ... И наша первая и такая важная дата!», - подписал Сергей романтическое фото с женой.

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    Совсем недавно солист группы 5’nizza поделился в соцсети еще одним занятным снимком.

    На фото музыкант выглядит совсем молодо и позирует в жилетке на голое тело. Сразу видно, молодые годы украинского музыканта были очень рок-н-рольными.    

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    «Смотрите, что нашел! Знаете как это фото называется? «Бабкин, покажи Цоя!» Это просьба моей юности. Друзья просили, а я показывал))) Похож?», - подписал снимок Бабкин.

     

    знаменитости Украинская музыка Сергей Бабкин артист шоу-бизнес семья
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