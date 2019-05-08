Кендалл Дженнер отказалась носить короткие стрижки из-за своей мамы



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Кендалл Дженнер

23-летняя модель не хочет становиться мини-копией своей матери

Поклонники семейства Кардашьян давно заметили, что особое внешнее сходство есть у Крис и Кендалл Дженнер. В недавнем интервью порталу E! юная модель призналась, что ей не нравится это сравнение — из-за него она даже не может позволить себе короткую стрижку.

«Иногда я думаю о том, чтобы сделать короткую стрижку. Но потом я понимаю, что с такой прической я буду выглядеть точно, как мама. И это проблема. Я стану мини-копией Крис Дженнер». Кендалл также призналась, что для съемок ей уже делали короткую стрижку и каждый раз она замечала, что ее сходство с Крис просто колоссальное.

напомним, что на днях Крис и Кендалл Дженнер выгуляли шикарные наряды на «розовой» дорожке Met Gala. Кендалл сменила два наряда — на торжественной части она появилась в оранжевом платье в пол, а на афтепати надела универсальное мини, подчеркивающее идеальные ноги.

Джерело: graziamagazine.ru