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    Жизнь

    Кендалл Дженнер отказалась носить короткие стрижки из-за своей мамы

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    <span>Кендалл Дженнер</span> - Кендалл Дженнер отказалась носить короткие стрижки из-за своей мамы
    Кендалл Дженнер

    23-летняя модель не хочет становиться мини-копией своей матери

    Поклонники семейства Кардашьян давно заметили, что особое внешнее сходство есть у Крис и Кендалл Дженнер. В недавнем интервью порталу E! юная модель призналась, что ей не нравится это сравнение — из-за него она даже не может позволить себе короткую стрижку.

    «Иногда я думаю о том, чтобы сделать короткую стрижку. Но потом я понимаю, что с такой прической я буду выглядеть точно, как мама. И это проблема. Я стану мини-копией Крис Дженнер». Кендалл также призналась, что для съемок ей уже делали короткую стрижку и каждый раз она замечала, что ее сходство с Крис просто колоссальное.

    напомним, что на днях  Крис и Кендалл Дженнер выгуляли шикарные наряды на «розовой» дорожке Met Gala. Кендалл сменила два наряда — на торжественной части она появилась в оранжевом платье в пол, а на афтепати надела универсальное мини, подчеркивающее идеальные ноги.

    Джерело: graziamagazine.ru

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