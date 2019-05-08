Удалила ребра? Сеть обсуждает осиную талию Ким Кардашьян



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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян умеет удивлять и шокировать

Если раньше пользователи сети обсуждали пышную «пятую точку» звезды реалити, то теперь, после прошедшего Met Gala, под прицел попала осиная талия Ким Кардашян.

По мнению многих поклонников звезды, для того что бы произвести wow-эффект на модном вечере, Ким не только подобрала несколько эффектных нарядов, но и прибегла к хирургическому вмешательству.

«Как вы думаете, сколько ребер пришлось удалить Ким?», «Как не стыдно притворяться, что все дело в диетах, когда на самом деле она удалила ребра?», - так отреагировали на появление осиной талии у Ким пользователи сети.

Стоит отметить, что теледива не комментирует слухи и всячески намекает, что убрать лишние сантиметры ей помогли усиленные тренировки под присмотром опытного тренера.