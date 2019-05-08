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    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике

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    Ким Кардашьян - Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Ким Кардашьян

    37-летняя звезда реалити продемонстрировала еще один неординарный наряд

    На днях, голливудские звезды выгуляли шикарные наряды на Met Gala, после чего отправились на афтепати. На вечеринку заглянула и Ким Кардашьян, которая примерила не менее экстравагантный наряд.

    Звезда выбрала латексное платье цвета морской волны с глубоким декольте и блестящей бахромой, а также сапоги на высоком каблуке аналогичного оттенка.

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    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
    Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике

    Свой образ супруга Канье Уэста дополнила необычным париком, который напоминает новогоднюю гирлянду «дождик».

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