Afterparty Met Gala: Ким Кардашьян появилась в голубом латексном костюме и в блестящем парике
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Розсилка
Ким Кардашьян
37-летняя звезда реалити продемонстрировала еще один неординарный наряд
На днях, голливудские звезды выгуляли шикарные наряды на Met Gala, после чего отправились на афтепати. На вечеринку заглянула и Ким Кардашьян, которая примерила не менее экстравагантный наряд.
Звезда выбрала латексное платье цвета морской волны с глубоким декольте и блестящей бахромой, а также сапоги на высоком каблуке аналогичного оттенка.
Свой образ супруга Канье Уэста дополнила необычным париком, который напоминает новогоднюю гирлянду «дождик».