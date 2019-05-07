Яркие тени и безумные укладки: самые запоминающиеся бьюти-образы знаменитостей на Met Gala 2019



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vogue.ua

6 мая Метрополитен-музей увидел полеты самых восхитительных фантазий на открытии выставки «Кэмп: заметки о моде».

Звезды наполнили стены музея Метрополитен перьями, воланами и стразами, и каждый из них сделал все возможное, чтобы приблизиться заявленной теме вечера.

Кто-то из звезд избрал безопасный путь, слегка усилив блеск хайлайтера или добавив к нему красную помаду, как Наоми Кемпбелл, Бек Каррозини и Нина Добрев. Кто-то отдался игре целиком - и примерил действительно непривычные, смелые и сложные образы на грани хорошего вкуса (Кара Делевинь, Люпита Нионго, Кайли Дженнер).

Кто-то мог прийти в своем обычном образе - и с абсолютной точностью попасть в заявленную тему вечера (Ким Кардашьян, Ники Минаж). Рассматриваем, как далеко зашли звезды в своих экспериментах, и у кого из них самоирония на нужном уровне.

У нынешнего Met Gala, помимо развлекательного и познавательного, есть еще и вполне утилитарный смысл. По самым ярким бьюти-образам можно судить, как не надо делать в реальной жизни, и какие образы не стоит повторять.

Сюда вошли выпрямленные до зеркального блеска, взбитые в укладку а-ля мадам Помпадур, спускающиеся до талии волосы; туго стянутые на макушке хвосты; вызывающий маникюр; утрированный загар в сочетании со светлой помадой; обилие ярких оттенков в одном макияже; гипертрофированные накладные ресницы.

Джерело: vogue.ua