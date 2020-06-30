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    Жизнь

    Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом

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    Популярная американская певица Кэти Перри - Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом
    Популярная американская певица Кэти Перри

    Певица выросла в религиозной семье, поэтому именно вера удержала ее от необдуманного шага

    Популярная американская певица Кэти Перри, которая сейчас ждет первенца от своего жениха Орландо Блума, призналась, что совсем недавно в ее жизни никак не заканчивалась черная полоса, которая едва не довела ее до самоубийства. Весной 2017-го Кэти и Орландо расстались, а новый альбом певицы продавался плохо: все это, разом навалившись на Перри, стало причиной суицидальных мыслей.

     «Моя карьера поднималась все выше и выше, а потом все совсем немного сдвинулось, но для меня это было критично. Я вкладывала в нее так много, что это буквально меня сломало. И я рассталась со своим бойфрендом, от которого теперь жду ребенка. А потом ждала, что мой новый альбом будет иметь успех, но ожидания не оправдались», - рассказала Кэти Перри.

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    Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом
    Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом
    Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом
    Кэти Перри призналась, что едва не покончила с собой после расставания с Орландо Блумом

    Кэти выросла в религиозной семье, поэтому именно вера удержала ее от необдуманного шага.

    «Я нашла причины быть благодарной. Когда мне становится невыносимо тяжело, я повторяю: «Я благодарна», даже если я в ужасном настроении. Я всегда надеюсь, что высшие силы сотворили меня с определенной целью», - призналась звезда.

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