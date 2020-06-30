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    Жизнь

    «Чем выше маска, тем ниже декольте». В российском МИД показали новые стандарты борьбы с коронавирусом

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    Официальный представитель МИД России Мария Захарова - «Чем выше маска, тем ниже декольте». В российском МИД показали новые стандарты борьбы с коронавирусом
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова
    facebook.com/maria.zakharova.167

    «Главное сильно низко акценты не смещать», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что главные плюсы ношения медицинской маски - это ненадобность фильтров в соцсетях и «смещение акцентов». Преимущества защиты от коронавируса дипломат проиллюстрировала селфи, на котором продемонстрировала грудь.

     «Вижу 2 плюса в маске: ненадобность фильтров и смещение акцентов. Будьте здоровы!» - написала Захарова на своей странице на Facebook.

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    facebook.com/maria.zakharova.167

    «Главное сильно низко акценты не смещать», «Чем выше маска, тем ниже декольте», «У меня запотевают очки в такой конфигурации», «А у меня второго подбородка под-маской не видно - одни глаза», - пишут в комментариях пользователи сети.

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    знаменитости политика селфи коронавирус
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