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    Жизнь

    Помолодела на 20 лет. Алла Пугачева с новой прической стала неузнаваемой (фото)

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    Певица Алла Пугачева - Помолодела на 20 лет. Алла Пугачева с новой прической стала неузнаваемой (фото)
    Певица Алла Пугачева
    instagram.com/alla_orfey/

    За последние годы певица сильно похудела и сменила стиль

    Лицо71-летней звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой после многочисленных пластических операций и омолаживающих процедур хоть и стало выглядеть несколько иначе, зато заметно посвежело и помолодело. Неизменными остались только лохматые парики и шиньоны, которые певица начала носить еще в молодости.

    А на днях на совей странице в Инстаграм Пугачева опубликовала фотографию, на которой поклонники не сразу узнали певицу, так она преобразилась. На групповой фотографии Алла Борисовна позирует с окружении знаменитых друзей, сидя за накрытым для чаепития столом.

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    Помолодела на 20 лет. Алла Пугачева с новой прической стала неузнаваемой (фото)
    Помолодела на 20 лет. Алла Пугачева с новой прической стала неузнаваемой (фото)
    instagram.com/alla_orfey/

    На ней скромное платье в белый горох, шею украшает нитка бус. Волосы примадонны собраны на затылке в пучок, а лоб прикрывает задорная челка. «Алла Борисовна, прическа Вам очень идет. Царевна!», «Алла, Вы здесь такая свежая! Вы нашли свой эликсир свежести!!!», «Какая стала молоденькая!», - писали фанаты.

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    певица волосы Алла Пугачева
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