Эмили Ратаковски гуляет по Нью-Йорку в абсолютно прозрачном брючном костюме (фото)



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Супермодель Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

Супруг Эмили уже давно привык к всеобщему восхищению своей избранницей

Американскую супермодель Эмили Ратаковски ничто не может заставить одеться — а летом модель и слышать не хочет о том, чтобы хоть как-то скрывать свои формы, выходя из дома. Модель отправилась в ресторан в компании мужа Себастьяна Беар-МакКларда — и сразу же стала героиней стритстайла.

В линейке собственного бренда инстадивы Inamorata долгожданное обновление. На смену крошечным бикини и смелым кроп-топам предприимчивая звезда выпустила брючные костюмы. Но не стоит обольщаться: даже такой комплект в исполнении Эмили получился совершенно неожиданным.

Полупрозрачный ансамбль из органзы могут позволить себе только самые смелые — в число которых, безусловно, входит и сама Ратаковски. Сквозь столь соблазнительный наряд явственно проглядывало нижнее белье звезды, а фотографы только успевали делать снимки со всех ракурсов.

Супруг Эмили уже давно привык к всеобщему восхищению своей избранницей и невозмутимо шел рядом с ней, пока папарацци пытались «поймать» наиболее выгодный кадр.