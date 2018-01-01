Кевин Сасмэн из «Теории большого взрыва» разводится с женой

Спустя 11 лет брак актера начал трещать по швам

Кевин Сасмэн, наиболее известный по роли владельца магазина комиксов и неудачника в плане отношений Стюарта в сериале "Теория большого взрыва", разводится с женой Алессандрой Янг после 11 лет брака. Правда, этот срок достаточно условен: пара постоянно расходилась и сходилась и только в октябре 2017-го подала документы на развод. Сейчас Кевин и Алессандра ждут решения суда.

Кевин и Алессандра поженились в январе 2006 года. Впервые они приняли решение о расставании в канун Нового года, 31 декабря 2012-го. Потом возобновили отношения, а в мае 2014-го вновь разошлись. Все это время актер и его жена не решались подавать на развод, но в октябре 2017-го все же отправили документы в суд.