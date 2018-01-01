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    Кевин Сасмэн из «Теории большого взрыва» разводится с женой

    Спустя 11 лет брак актера начал трещать по швам
    Кевин Сасмэн, наиболее известный по роли владельца магазина комиксов и неудачника в плане отношений Стюарта в сериале "Теория большого взрыва", разводится с женой Алессандрой Янг после 11 лет брака. Правда, этот срок достаточно условен: пара постоянно расходилась и сходилась и только в октябре 2017-го подала документы на развод. Сейчас Кевин и
    • Сьогодні, 19:46
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    <span>Кевин Сасмэн и Алессандра Янг</span> <div><span style="color: #000000; font-family: MyriadProRegular, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br /></span></div>
    Кевин Сасмэн и Алессандра Янг

    Спустя 11 лет брак актера начал трещать по швам

    Кевин Сасмэн, наиболее известный по роли владельца магазина комиксов и неудачника в плане отношений Стюарта в сериале "Теория большого взрыва", разводится с женой Алессандрой Янг после 11 лет брака. Правда, этот срок достаточно условен: пара постоянно расходилась и сходилась и только в октябре 2017-го подала документы на развод. Сейчас Кевин и Алессандра ждут решения суда.

    Кевин и Алессандра поженились в январе 2006 года. Впервые они приняли решение о расставании в канун Нового года, 31 декабря 2012-го. Потом возобновили отношения, а в мае 2014-го вновь разошлись. Все это время актер и его жена не решались подавать на развод, но в октябре 2017-го все же отправили документы в суд. 

    Джерело: Hello!

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