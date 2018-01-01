Запрещенный в Украине российский актер надел вышиванку

Садальский признался в любви к нашей стране

Знаменитый российский актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram фото в вышиванке. Таким образом он продемонстрировал свою любовь к нашей стране, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию Украины, пишет «Главком». «Из Киева Мария М. прислала на Новый год вышиванку со словами:

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Станислав Садальский

Садальский признался в любви к нашей стране

Знаменитый российский актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram фото в вышиванке. Таким образом он продемонстрировал свою любовь к нашей стране, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию Украины, пишет «Главком».

«Из Киева Мария М. прислала на Новый год вышиванку со словами:

«Глибокий світ, і чути віддаля —

Дніпрова бистрина мов промовля:

Хай щастить вам, люди добрі,

Хай пісні летять за обрій...

Ты, Станислав, наверняка не наденешь мой подарок», — подписал Садальский.

Однако артист надел этот этно наряд и пожелал подписчикам везения.

Подписчики актера расхвалили его за оригинальный образ, оставив много восторженных комментариев.

Как известно, 3 февраля прошлого года Садальский сообщил своим подписчикам, что его не пускают в Украину. По мнению активистов, которые инициировали этот запрет, артисту ограничили въезд в нашу страну в связи с его выступлениями в аннексированном Крыму, а также антиукраинскими высказываниями.