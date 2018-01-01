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    Запрещенный в Украине российский актер надел вышиванку

    Садальский признался в любви к нашей стране
    Знаменитый российский актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram фото в вышиванке. Таким образом он продемонстрировал свою любовь к нашей стране, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию Украины, пишет «Главком». «Из Киева Мария М. прислала на Новый год вышиванку со словами:
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:13
    • Розсилка
    Станислав Садальский
    Станислав Садальский

    Садальский признался в любви к нашей стране

    Знаменитый российский актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram фото в вышиванке. Таким образом он продемонстрировал свою любовь к нашей стране, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию Украины, пишет «Главком».

    «Из Киева Мария М. прислала на Новый год вышиванку со словами:

    «Глибокий світ, і чути віддаля —

    Дніпрова бистрина мов промовля:

    Хай щастить вам, люди добрі,

    Хай пісні летять за обрій...

    Ты, Станислав, наверняка не наденешь мой подарок», — подписал Садальский.

    Однако артист надел этот этно наряд и пожелал подписчикам везения.  

    Подписчики актера расхвалили его за оригинальный образ, оставив много восторженных комментариев.

    Как известно, 3 февраля прошлого года Садальский сообщил своим подписчикам, что его не пускают в Украину. По мнению активистов, которые инициировали этот запрет, артисту ограничили въезд в нашу страну в связи с его выступлениями в аннексированном Крыму, а также антиукраинскими высказываниями.

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