Кейт Миддлтон может пропустить свадьбу принцессы Евгении из-за своей сестры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Грядущей осенью внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения, выходит замуж за менеджера клуба Mahiki Джека Бруксбэнка

Свадьба назначена на 12 октября, и, согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, стать участниками торжества смогут не только приближенные к королевской семье, но и обычные подданные.

В общей сложности 1200 гостей получат доступ к территории замка, откуда они смогут увидеть королевскую делегацию и стать свидетелями того, как жених и невеста отправляются в часовню Святого Георгия.

Однако гости, которые придут на мероприятие в надежде увидеть другую пару - Кейт Миддлтон и принца Уильяма, могут сильно разочароваться.

Есть большая вероятность, что герцогиня Кембриджская пропустит свадьбу. Причина на то - уважительная. В начале октября сестра Кэтрин, Пиппа, должна родить первенца. Точная дата пока не называется, но издание Express выяснило, что роды приходятся как раз на десятые числа октября. Кейт придется выбирать: идти на свадьбу Евгении или же поддержать сестру в госпитале. Как сообщают источники, близкие к монархам, если так случится, что эти даты совпадут, то герцогиня выберет второе и приедет к Пипе на роды.

Джерело: Hello!