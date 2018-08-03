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    Шоу-биз

    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой

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    Принц Гарри, принц Уильям и герцогиня Камилла - Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри, принц Уильям и герцогиня Камилла

    Если принцессу Диану как при жизни, так и после смерти называли «королевой сердец», то герцогиню Камиллу характеризовали только одним словом - «разлучница»

    О том, как ей было тяжело в период начала романа с принцем Чарльзом и какая волна критики, осуждения и даже ненависти обрушилась на нее, Камилла рассказывала в прошлом году в редком интервью изданию Mail on Sunday's You Magazine.

    Принц Чарльз старается обходить эту тему стороной, и его сыновья - принцы Уильям и Гарри - раньше тоже придерживались такой позиции. Однако на днях Гарри нарушил правило: он дал интервью журналистке Анджеле Левин, которая работает над его биографией Harry: Conversations with the Prince, и часть его была опубликована на сайте Express.co.uk. Гарри впервые рассказал, в каких они с Камиллой отношениях, и попросил общественность перестать приписывать ей несвойственные черты.

    «Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней. Она потрясающая женщина, и она сделала моего отца очень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Уильям и я любим ее так сильно, как вы даже не можете себе представить!» - заявил Гарри.

    Далее Анджела пишет, что Чарльзу было сложно объявить сыновьям, что женщина, которую обвиняют в разрушении его брака с Дианой, собирается стать их мачехой, но осенью 2004-го он все же решился на этот шаг. И Гарри был первым, кто полностью принял Камиллу. В 2005-м принц Чарльз и Камилла узаконили свои отношения, и Гарри с Уильямом присутствовали на их торжестве.

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    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой
    Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой

    Напомним, со старшим сыном королевы Елизаветы II, принцем Чарльзом, Камилла Паркер-Боулз познакомилась еще в 1970 году на игре в поло, между ними завязался бурный роман, но браку не суждено было случиться. Чарльза призвали к воинской службе, а Камилла в 1973 году решила выйти замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. Чарльз по возвращении, через 4 года, женился на 19-летней Диане Спенсер. Но через пару лет Камилла и Чарльз возобновили отношения, в которых принц признался по телевидению на всю страну только в 1994 году.

    Принцесса Диана знала о связи Чарльза и Камиллы еще до замужества. Так, в письмах к своей мачехе леди Ди называла Камиллу "ротвейлером". Камилла отвечала ей "взаимностью" и в любовных посланиях к Чарльзу нередко именовала Диану "смехотворным созданием". После смерти принцессы Дианы Камилла надолго исчезла из поля зрения прессы и перестала появляться в публичных местах. Говорят, она вновь встретилась с Чарльзом только после того, как ее пригласил на чай принц Уильям. Чуть позже все тот же Уильям и его младший брат Гарри попросили Камиллу сопровождать их отца в круизе по Средиземноморью в 1999 году.  

    Королева Елизавета II не присутствовала на свадьбе Камиллы и принца Чарльза. Они сочетались узами брака 9 апреля 2005 года в муниципальном департаменте Виндзора. Таким образом, принц стал первым членом британской королевской семьи, который женился по гражданским, а не церковным правилам.

    Джерело: Hello!

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