Принц Гарри не считает герцогиню Камиллу злой мачехой

Если принцессу Диану как при жизни, так и после смерти называли «королевой сердец», то герцогиню Камиллу характеризовали только одним словом - «разлучница»

О том, как ей было тяжело в период начала романа с принцем Чарльзом и какая волна критики, осуждения и даже ненависти обрушилась на нее, Камилла рассказывала в прошлом году в редком интервью изданию Mail on Sunday's You Magazine.

Принц Чарльз старается обходить эту тему стороной, и его сыновья - принцы Уильям и Гарри - раньше тоже придерживались такой позиции. Однако на днях Гарри нарушил правило: он дал интервью журналистке Анджеле Левин, которая работает над его биографией Harry: Conversations with the Prince, и часть его была опубликована на сайте Express.co.uk. Гарри впервые рассказал, в каких они с Камиллой отношениях, и попросил общественность перестать приписывать ей несвойственные черты.

«Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сострадание к ней. Она потрясающая женщина, и она сделала моего отца очень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Уильям и я любим ее так сильно, как вы даже не можете себе представить!» - заявил Гарри.

Далее Анджела пишет, что Чарльзу было сложно объявить сыновьям, что женщина, которую обвиняют в разрушении его брака с Дианой, собирается стать их мачехой, но осенью 2004-го он все же решился на этот шаг. И Гарри был первым, кто полностью принял Камиллу. В 2005-м принц Чарльз и Камилла узаконили свои отношения, и Гарри с Уильямом присутствовали на их торжестве.

Напомним, со старшим сыном королевы Елизаветы II, принцем Чарльзом, Камилла Паркер-Боулз познакомилась еще в 1970 году на игре в поло, между ними завязался бурный роман, но браку не суждено было случиться. Чарльза призвали к воинской службе, а Камилла в 1973 году решила выйти замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. Чарльз по возвращении, через 4 года, женился на 19-летней Диане Спенсер. Но через пару лет Камилла и Чарльз возобновили отношения, в которых принц признался по телевидению на всю страну только в 1994 году.

Принцесса Диана знала о связи Чарльза и Камиллы еще до замужества. Так, в письмах к своей мачехе леди Ди называла Камиллу "ротвейлером". Камилла отвечала ей "взаимностью" и в любовных посланиях к Чарльзу нередко именовала Диану "смехотворным созданием". После смерти принцессы Дианы Камилла надолго исчезла из поля зрения прессы и перестала появляться в публичных местах. Говорят, она вновь встретилась с Чарльзом только после того, как ее пригласил на чай принц Уильям. Чуть позже все тот же Уильям и его младший брат Гарри попросили Камиллу сопровождать их отца в круизе по Средиземноморью в 1999 году.

Королева Елизавета II не присутствовала на свадьбе Камиллы и принца Чарльза. Они сочетались узами брака 9 апреля 2005 года в муниципальном департаменте Виндзора. Таким образом, принц стал первым членом британской королевской семьи, который женился по гражданским, а не церковным правилам.