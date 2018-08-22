Робин Тик и Эйприл Лав ждут второго ребенка

Музыкант Робин Тик и его возлюбленная, 22-летняя модель Эйприл Лав, ждут второго ребенка

Сообщить об этом поклонникам им помогла их старшая дочь Миа, ставшая героиней забавного видео в Instagram.

«В следующем году кто-то станет старшей сестрой! Мы так рады поделиться с вами новостью, что я снова жду ребенка! Уже в эту субботу мы узнаем, кто это - мальчик или девочка»,- написала Эйприл в социальной сети.

Робин Тик и Эйприл Лав вместе около четырех лет. Отношения между ними завязались сразу после новости о расставании Робина с супругой Полой Пэттон, с которой они были вместе больше 20 лет и 9 из них - в браке. Разойтись с женой Робину удалось мирно, но через несколько лет в их жизни возникли разногласия и Пола начала препятствовать Робину видеться с сыном. Пола обвинила экс-супруга в жестоком обращении с сыном - якобы он несколько раз отшлепал и накричал на Джулиана. Пола хотела добиться того, чтобы ее бывший муж мог посещать ребенка лишь в дневные часы и только в присутствии специалистов, но сначала ей в этом обращении было отказано. Позже дело приняло неожиданный оборот: Робину все-таки ограничили возможность контакта с бывшей семьей. В августе прошлого года Робин добился через суд право видеться с сыном. В феврале 2018-го у Робина и его молодой возлюбленной родилась дочь, которую назвали Миа.