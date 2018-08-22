Анджелина Джоли готова прекратить судиться с Питтом



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Новый этап жизни актрисы или попытка обхитрить экс-супруга и его адвокатов?

Анджелина Джоли, которая в начале развода с Брэдом Питтом была твердо уверена, что полностью лишит его права опеки над детьми, смягчилась спустя два года судебных разбирательств. Она готова закончить тяжбы, если сторона Питта согласится на ее условия.

Под условиями Джоли понимает вопрос финансового обеспечения. Напомним, недавно актриса заявила, что Брэд выплачивает недостаточно денег на содержание шестерых детей. И если актер согласись перечислять ей необходимую сумму денег, она не будет препятствовать его встречам с детьми.

Недавно суд постановил, что Питт вправе общаться с детьми по 4 часа в день в дни учебы и по 12 часов по выходным во время каникул. Кстати, для Джоли такое решение суда стало неожиданностью. Она надеялась, что после ее жалоб на недостаточную финансовую поддержку суд встанет на ее сторону.

Не исключено, что Анджелина готова к компромиссу, потому что за два года споров с бывшим мужем изрядно подпортила свое здоровье. На прошлой неделе актриса была экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику, которая специализируется на лечении расстройств пищевого поведения.





Джерело: graziamagazine.ru