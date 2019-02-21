Стали известны подробности измены бойфренда Хлое Кардашьян



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Хлое Кардашьян

Кайли воздерживается от комментариев на эту тему связи ее лучшей подруги со сводной сестрой

Скандал, накануне разразившийся вокруг расставания 34-летней Хлое Кардашьян с 27-летним Тристаном Томасом, продолжает набирать обороты. Теперь западные журналисты выяснили, при каких именно обстоятельствах баскетболист изменил матери своего ребенка с лучшей подругой ее сестры Кайли Дженнер, Джорджин Вудс.

По словам очевидцев, Тристан и Джорджин встретились на домашней вечеринке, устроенной их общими друзьями. Примечательно, что Вудс приехала на тусовку в самый разгар ночи — именно в тот момент, когда организаторы попросили всех участников выключить свои телефоны и другие гаджеты (это частая практика на закрытых вечеринках с большим участием звезд).

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

«Как только все гости убрали свои телефоны, на вечеринку приехала Джорджин. Всю ночь Томпсон и Вудс не отходили друг от друга, и их общение сложно было назвать дружеским. Они не могли держать себя в руках», - рассказал один из участиков вечеринки.

Без фото- и видеодоказательств Кайли Дженнер первое время отказывалась верить в предательство подруги, с которой только недавно вместе отдыхала на берегу океана. Однако пообщавшись с участниками тусовки и Хлое, поняла, что это не просто слухи.

Джорджин Вудс и Кайли Дженнер

К слову, пока Кайли воздерживается от каких-либо комментариев на эту тему — по всей видимости, ей пока сложно принять подлый поступок Джорджин, которая когда-то клялась ей в вечной дружбе и поддержке. Кстати, у Хлое и Вудс все это время тоже были довольно близкие и хорошие отношения.

Сама Хлое тоже опубликовала в своем Instagram грустный пост с цитатой рэпера Big Sean, который, судя по всему, посвятила неверному бойфренду:

«Готовы ли вы отказаться от того, что вы любите, ради того, кого любите?» - написала Кардашьян.



