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    Жизнь

    В роскоши с младенчества: Карди Би купила бриллиантовый браслет cвоей 7-месячной дочке

    • Розсилка
    Карди Би - В роскоши с младенчества: Карди Би купила бриллиантовый браслет cвоей 7-месячной дочке
    Карди Би
    instagram.com/iamcardib

    26-летняя певица Карди Би похвасталась дорогим подарком для своей 7-месячной дочери Калчэр

    Теперь у малышки есть именной бриллиантовый браслет.

    Обладательница премии Grammy с малых лет балует своего ребенка. В Instagram певица поделилась снимком маленькой ручки Калчэр, на которой красуется роскошное украшение стоимостью 5900 тысяч долларов.

    Кастомизированный браслет инкрустирован 140 бриллиантами по два карата каждый.

    Фанаты восхитились щедрым подарком Карди и предположили, что звезда приобрела его в честь того, что Калчэр недавно впервые произнесла слова «мама» и «папа».

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    Публикация от Joe the Jeweler (@shynejewelers)

    «Какая красота!!!», «Маленькая принцесса», «Он еще красивее на ее пухленькой ручке!», — написали фолловеры в комментариях.

    Джерело: graziamagazine.ru

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