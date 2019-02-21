В роскоши с младенчества: Карди Би купила бриллиантовый браслет cвоей 7-месячной дочке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карди Би instagram.com/iamcardib

26-летняя певица Карди Би похвасталась дорогим подарком для своей 7-месячной дочери Калчэр

Теперь у малышки есть именной бриллиантовый браслет.

Обладательница премии Grammy с малых лет балует своего ребенка. В Instagram певица поделилась снимком маленькой ручки Калчэр, на которой красуется роскошное украшение стоимостью 5900 тысяч долларов.

Кастомизированный браслет инкрустирован 140 бриллиантами по два карата каждый.

Фанаты восхитились щедрым подарком Карди и предположили, что звезда приобрела его в честь того, что Калчэр недавно впервые произнесла слова «мама» и «папа».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joe the Jeweler (@shynejewelers) 20 Фев 2019 в 5:43 PST

«Какая красота!!!», «Маленькая принцесса», «Он еще красивее на ее пухленькой ручке!», — написали фолловеры в комментариях.

Джерело: graziamagazine.ru