В роскоши с младенчества: Карди Би купила бриллиантовый браслет cвоей 7-месячной дочке
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Розсилка
Карди Би
instagram.com/iamcardib
26-летняя певица Карди Би похвасталась дорогим подарком для своей 7-месячной дочери Калчэр
Теперь у малышки есть именной бриллиантовый браслет.
Обладательница премии Grammy с малых лет балует своего ребенка. В Instagram певица поделилась снимком маленькой ручки Калчэр, на которой красуется роскошное украшение стоимостью 5900 тысяч долларов.
Кастомизированный браслет инкрустирован 140 бриллиантами по два карата каждый.
Фанаты восхитились щедрым подарком Карди и предположили, что звезда приобрела его в честь того, что Калчэр недавно впервые произнесла слова «мама» и «папа».
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«Какая красота!!!», «Маленькая принцесса», «Он еще красивее на ее пухленькой ручке!», — написали фолловеры в комментариях.
Джерело: graziamagazine.ru