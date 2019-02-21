  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    День рождения Дженнифер Лав Хьюитт: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    День рождения Дженнифер Лав Хьюитт: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    В провинциальном городке Уэйко 21 февраля 1979 года родилась будущая звезда Голливуда, актриса, писательница, режиссер и исполнительница популярной музыки Дженнифер Лав Хьюитт

    Первой серьезной работой, с которой Дженнифер по мнению критиков справилась безупречно, можно считать роль в «Манчи». Картина была снята в 1992 году.

    Особого внимания заслуживает работа Дженнифер над картиной «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». В этом фильме Дженнифер досталась главная роль, с которой она справилась безупречно.

    Работа над ужастиком «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» способствовала тому, что Дженнифер стала одной из самых популярных и узнаваемых актрис в Америке.

    В 1998 году были окончены съемки второй части фильма ужасов, которая получила название «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом». Это продолжение тоже имело большой успех, как и первая часть. А Дженнифер как всегда досталась роль главной героини.

    В это время актриса работала еще над одним комедийным проектом, который получил название «Не могу дождаться». В 2001 году Дженнифер получила одну из главных ролей в комедии «Сердцеедки».

    Особого внимания в творческой карьере актрисы заслуживает фильм-биография «История Одри Хепберн». Картина появилась в прокате в 2000 году. Дженифер, как и в большинстве случаев, досталась главная роль. Она сыграла Одри Хепберн.

    В 2010 году Дженнифер сыграла в сериале под названием «Закон и порядок: Специальный корпус». Актрисе досталась роль жертвы серийного маньяка.

    В 2011 году Дженнифер совместно с актером Бетти Уайтом работала над картиной «Потерянный Валентин».

    Девушка сыграла дочь главной героини во втором сезоне «Красотки в Кливленде». В 2011 году Дженнифер пригласили на съемки в независимом фильме «Jewtopia».
    Актриса участвовала в съемках «Мыслить как преступник». В десятом сезоне сыграла Кейт, которая была сотрудницей ФБР.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Картина «Дневник карьеристки» принесла актрисе успех. Мелодрамы, в которых снималась Дженнифер, имеют большую армию поклонников.

    Читайте також
    знаменитости фотография кино актриса День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ