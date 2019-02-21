День рождения Дженнифер Лав Хьюитт: лучшие фотосессии актрисы

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В провинциальном городке Уэйко 21 февраля 1979 года родилась будущая звезда Голливуда, актриса, писательница, режиссер и исполнительница популярной музыки Дженнифер Лав Хьюитт

Первой серьезной работой, с которой Дженнифер по мнению критиков справилась безупречно, можно считать роль в «Манчи». Картина была снята в 1992 году.

Особого внимания заслуживает работа Дженнифер над картиной «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». В этом фильме Дженнифер досталась главная роль, с которой она справилась безупречно.

Работа над ужастиком «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» способствовала тому, что Дженнифер стала одной из самых популярных и узнаваемых актрис в Америке.

В 1998 году были окончены съемки второй части фильма ужасов, которая получила название «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом». Это продолжение тоже имело большой успех, как и первая часть. А Дженнифер как всегда досталась роль главной героини.

В это время актриса работала еще над одним комедийным проектом, который получил название «Не могу дождаться». В 2001 году Дженнифер получила одну из главных ролей в комедии «Сердцеедки».

Особого внимания в творческой карьере актрисы заслуживает фильм-биография «История Одри Хепберн». Картина появилась в прокате в 2000 году. Дженифер, как и в большинстве случаев, досталась главная роль. Она сыграла Одри Хепберн.

В 2010 году Дженнифер сыграла в сериале под названием «Закон и порядок: Специальный корпус». Актрисе досталась роль жертвы серийного маньяка.

В 2011 году Дженнифер совместно с актером Бетти Уайтом работала над картиной «Потерянный Валентин».

Девушка сыграла дочь главной героини во втором сезоне «Красотки в Кливленде». В 2011 году Дженнифер пригласили на съемки в независимом фильме «Jewtopia».

Актриса участвовала в съемках «Мыслить как преступник». В десятом сезоне сыграла Кейт, которая была сотрудницей ФБР.

Картина «Дневник карьеристки» принесла актрисе успех. Мелодрамы, в которых снималась Дженнифер, имеют большую армию поклонников.