Ким Кардашьян призналась, что хейтеры заставили ее поменять отношение к себе



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити шоу и соцсетей болезненно реагирует на критику в сети

38-летняя Ким Кардашьян призналась, что продолжает бороться с дефектами своей фигуры, считая ее неидеальной. Встретившись с журналистом WSJ, cупруга Канье Уэста рассказала, как хейтеры резко высказывались о ее лишних килограммах во время беременности. Вспомнив обидные оскорбления и сравнивания, Кардашьян поделилась о том, как ненависть окружающих изменила ее отношение к себе.

«Их обидные слова глубоко запали мне в душу», — призналась Ким.

Кардашьян не позволила злоумышленному мнению помешать ей быть открытой и честной со своими последователями, поэтому открыто признается в борьбе с псориазом и целлюлитом.

«Не считаю нужным призывать демонстрировать целлюлит. С корректирующим бельем ситуация совсем другая. Оно — моя вторая кожа, которая помогает чувствовать себя комфортно», — говорит Кардашьян. Она также научилась пропускать некоторые комментарии о ее фигуре — такие как слухи о том, что ей удалили ребра, чтобы вписаться в ее платье Тьерри Маглера для Met Gala.

В дополнение к разговору, Кардашян рассказала о спорах, связанных с ее линией модной одежды, изначально называемой Кимоно. После скандала с компанией Kimono Intimates, она решила отказаться от этого названия бренда корректирующего белья и выбрать более подходящее и индивидуальное. В интервью Ким заверила, что злого умысла в ее намерениях не было.

«Мне не верится, как мы могли не продумать все! У меня были самые благие намерения. Я готова слышать критику и исправлять положение," — сказала телезвезда. Ким принесла свои извинения перед японцами, сказала, что делала это необдуманно и решила переименовать свое белье.

Джерело: graziamagazine.ru