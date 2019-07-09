Сара Полсон не вернется в девятый сезон «Американской истории ужасов»



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Сара Полсон

Актерский состав сериала изменился

Поклонникам «Американской истории ужасов» потребовалось время, чтобы свыкнуться с мыслью, что Эван Питерс не вернется в следующий сезон шоу. А теперь СМИ сообщили другую нерадостную новость: в грядущих эпизодах не появится еще одна его главная звезда — Сара Полсон.

О том, что актриса пропустит девятый сезон «Американской истории ужасов», сообщило издание Variety. По данным портала, Полсон не исполнит одну из главных ролей, как обычно, но, по слухам, может принять участие в камео. Это серьезный удар для поклонников шоу, поскольку Сара наравне с Эваном единственная актриса, появившаяся во всех восьми сезонах сериала, не считая того, что в прошлом сезоне она сыграла сразу три роли. Создателю шоу, Райану Мерфи, придется написать действительно увлекательную историю для новых эпизодов, чтобы фанаты не заметили отсутствия двух главных звезд популярного проекта.

О девятом сезоне «Американской истории ужасов» пока что известно немногое. Грядущие серии объединятся под названием «1984» и отдадут дань уважения фильмам ужасов той эпохи. К ним для примера, можно отнести ленту «Пятница 13-е». В апреле шоураннер поделился со зрителями первым тизером, в котором незнакомая девушка в лесу убегает от преследующего ее маньяка с ножом. Хотя лицо преследователя не показали, вполне возможно, что в шоу он появится в маске по типу маски Джейсона Вурхиза.

Джерело: popcornnews