Врачи запретили Стингу выходить на сцену

Музыкант отменил свое выступление на фестивале в Бельгии

67-летний артист Стинг вынужден был отменить выступление в Европе из-за запрета врачей. Эту информацию опубликовали на официальной странице Стинга в соцсети Twitter.

«С сожалением сообщаем, что выступление Стинга на Ghent Jazz Festival в Генте, Бельгия, в этот вечер должно быть отменено из-за запрета врачей. Информацию о возмещении стоимости билетов сообщим дополнительно», - говорится в заявлении.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.