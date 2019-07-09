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    Шоу-биз

    Врачи запретили Стингу выходить на сцену

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    Врачи запретили Стингу выходить на сцену

    Музыкант отменил свое выступление на фестивале в Бельгии

    67-летний артист Стинг вынужден был отменить выступление в Европе из-за запрета врачей. Эту информацию опубликовали на официальной странице Стинга в соцсети Twitter.

    «С сожалением сообщаем, что выступление Стинга на Ghent Jazz Festival в Генте, Бельгия, в этот вечер должно быть отменено из-за запрета врачей. Информацию о возмещении стоимости билетов сообщим дополнительно», - говорится в заявлении. 

    Что именно стало причиной плохого самочувствия артиста представители Стинга не уточнили. Стоит отметить, что поклонники звезды были очень расстроены, но в то же время, пожелали Стингу скорейшего выздоравления.

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