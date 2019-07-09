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    Жизнь

    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже

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    Анджелина Джоли&nbsp; - Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Анджелина Джоли 

    Звезда порадовала стильным образом

    44-летняя Анджелина Джоли прилетела в город влюбленных, но не для того, чтобы отдыхать. Голливудская красотка приняла участие в рекламной фотосессии бренда Guerlain.

    Актриса с 2017 года является лицом французского парфюмерного дома Guerlain. Съемки новой рекламной кампании бренда прошли в Париже. Анджелина позировала на балконе одного из зданий. Звезда была одета в белое платье-пеньюар, декорированное кружевом.

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    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже
    Папарацци засекли Анджелину Джоли в сексуальном пеньюаре на балконе в Париже

    Актриса кокетничала и загадочно улыбалась. А затем она предстала перед камерами в белом халате и с полотенцем на голове. На одном из кадров звезда облокотилась на перекладину балкона и задумчиво устремила взгляд вдаль.

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