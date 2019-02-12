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    Жизнь

    Ким Кардашьян выложила снимки без макияжа. Жуткие фото

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    Ким Кардашьян выложила снимки без макияжа. Жуткие фото
    Ким Кардашьян выложила снимки без макияжа. Жуткие фото
    Ким Кардашьян выложила снимки без макияжа. Жуткие фото
    instagram.com/kimkardashian, Legion media
    • Розсилка

    Звезда реалити-шоу страдает от псориаза

    36-летняя Ким Кардашьян рассказала подписчикам, чем спасается от неприятных высыпаний на коже.

    Звезда реалити-шоу выложила в Instagram-stories свою фотографию с непонятными коричневыми пятнами на коже. «Псориаз — гадость!» — подписала снимок знаменитость. Оказалось, на лице у Кардашьян травяная мазь. Этим средством Ким пытается побороть неизлечимое заболевание.

    Затем Ким поделилась еще одним снимком. На нем видно, что псориаз добрался и до ног знаменитости. Ким не стесняется заболевания и открыто признает, что оно передалось ей от матери.

    От неприятности знаменитость не спасает даже косметика. Так, недавно папарацци сфотографировали Ким в Лос-Анджелесе. Гуру макияжа спешила к автомобилю, когда ее застукали фотографы. На снимках видно, что Ким пыталась замаскировать несовершенства кожи тональным средством.

    Джерело: graziamagazine.ru

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