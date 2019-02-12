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    Жизнь

    Пышечка в купальнике: Селена Гомес перестала следить за своей фигурой

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    Селена Гомес с подругой - Пышечка в купальнике: Селена Гомес перестала следить за своей фигурой
    Селена Гомес с подругой
    instagram.com/selenagomez

    Экс-возлюбленная Джастина Бибера поделилась снимками с отдыха

    26-летняя Cелена Гомес выложила серию фотографий в купальнике. Певица заметно поправилась.

    Селена редко выкладывает фотографии в Instagram. Тем более она не публикует обнаженные снимки. Поэтому кадры Селены в купальнике, которыми она сегодня поделилась с подписчиками, привлекли внимание.

    Селена позировала с подружками на пляже. Девушки в купальниках отмечали скорую свадьбу лучшей подруги Гомес. 

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    Пышечка в купальнике: Селена Гомес перестала следить за своей фигурой
    Пышечка в купальнике: Селена Гомес перестала следить за своей фигурой
    Пышечка в купальнике: Селена Гомес перестала следить за своей фигурой
    instagram.com/selenagomez

    Фолловеры артистки отметили, что селена заметно поправилась. После выхода из рехаба ей пока не удалось вернуть себя в форму. Долгое время она не могла приступить к тренировкам по медицинским показаниям и это сказалось на области бедер и талии артистки.

    За месяц до госпитализации певица заявила, что устраивает себе детокс. Она перестала вести соцсети. Селена устала от негатива и хотела разобраться в себе. Она восстановила активность в интернете спустя четыре месяца — в декабре этого года.

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