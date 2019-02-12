Объемное платье и пышная грудь: Приянка Чопра подогревает слухи о своей беременности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Не романтично ли это?», главную роль в котором сыграла Приянка Чопра

Исполнительница главной роли Приянка Чопра прибыла на показ со своим супругом Ником Джонасом и спровоцировала слухи о беременности.

После свадьбы пары, которую они отмечали на двух континентах в конце прошлого года, в СМИ то и дело появляются новости о грядущем прибавлении в их семье, но молодожены не спешат их комментировать. На красную дорожку Приянка вышла в платье с объемным декором в области живота. Такой прием обычно используют в двух случаях: когда хотят либо скрыть изменения фигуры, либо, напротив, создать лишние объемы и подогреть и без того курсирующие в прессе слухи.

Пример того, как можно использовать объемные фасоны, баску и другой декор в области талии, чтобы спутать общественность, многократно показывали другие звезды.

Подруга Приянки - Меган Маркл - также выходила в свет в нарядах, не позволяющих разглядеть ее фигуру, накануне объявления о своей беременности. Разумеется, живота, который уже можно было спрятать, у супруги принца Гарри на тот момент еще не было, зато можно было подготовить общественность к грядущему официальному объявлению королевского дома.

Джерело: Hello!