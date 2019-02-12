В сеть слили фото с закрытой вечеринки по случаю 50-летия Дженнифер Энистон



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Дженнифер Энистон

Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу опубликовали снимки со дня рождения знаменитости

Подруги Дженнифер Энистон нарушили правило закрытой вечеринки, организованной по случаю 50-летия звезды сериала «Друзья», они опубликовали фото с этого праздника. На вечеринке, похоже, были все голливудские звезды и действовало строгое правило – ничего не выкладывать в Сеть, но не все захотели его соблюдать.

На вечеринке были Кэти Перри, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум, Эллен ДеДженерес, Деми Мур, Джон Майер, Риз Уизерспун и многие другие, даже бывший муж Энистон, Брэд Питт, тоже был там. Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу не смогли сдержаться и выложили несколько кадров.

Кэти Перри решила отчитать Кейт Хадсон за то, что она опубликовала фото, оставив комментарий «никаких социальных медиа», но Кейт не стала удалять снимок. При этом на фотографиях, попавших в Сеть, нет ничего плохого, просто знаменитости, которые дурачатся и празднуют, передает Cosmopolitan.