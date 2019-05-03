Кира Найтли эффектно засветила вторую беременность



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О беременности звезды «Пиратов Карибского моря» стало известно на показе Chanel Resort 2020.

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз. Об «интересном положении» знаменитости стало известно после того, как она побывала на модном показе Chanel Resort 2020.

На светское мероприятие актриса пришла в шелковом струящемся платье песочного цвета. 34-летняя актриса буквально светилась от счастья, пребывала в прекрасном расположении духа и с удовольствием позировала репортерам.

Напомним, в мае 2015 года артистка родила своему мужу, клавишнику британской группы Klaxons Джеймсу Райтону, дочь Эдди. Ара познакомилась 2011 году и в их отношения мало, кто верил - музыканта считали любителем вечеринок и крепкого алкоголя. Но опасения оказались напрасными, Джеймс стал настоящим семьянином.

Кстати, недавно актриса посетовала на то, что постоянная занятость на съемочной площадке совершенно не оставляют ей свободного времени для своих любимых занятий. Так что о прогулках в парке и чтении звезде остается пока только мечтать. А обязательства перед модными брендами и многочисленные фотосессии стали причиной того, что теперь Кире Найтли не хватает времени даже на семью.



