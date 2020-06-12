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    Жизнь

    Шэрон Стоун рассказала, как пережила удар молнии

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    Актриса Шэрон Стоун - Шэрон Стоун рассказала, как пережила удар молнии
    Актриса Шэрон Стоун

    Актрису не только прошиб огромный разряд, но бросило через всю кухню

    62-летняя американская актриса Шэрон Стоун утверждает, что пережила удар молнии. По словам женщины, она гладила на своей кухне, когда ее с небес поразил заряд в миллиард вольт. Ее тело пролетело через всю комнату и столкнулось с холодильником.

    Артистка потеряла сознание, а затем на кухню вошла ее мать Дороти, 87 лет, и привела ее в чувства, похлопав по щекам. Она же отвезла дочь в больницу на Беверли-Хиллз, там врачи сделали звезде электрокардиограмму и обнаружили, что электричество в теле Шэрон зашкаливает.

    «В меня ударило молния. Вау, это было действительно мощно. Это произошло дома, у нас там собственная скважина. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. Молния ударила в скважину и прошибла меня через воду», — цитирует актрису издание The Sun.

    Добавим, что это было не первое свидание Стоун со смертью. В 2004 году она рассказала Опре Уинфри, что видела «белый свет» и «людей из своего прошлого». Это произошло, когда голливудская звезда пришла на МРТ и неожиданно упала в обморок. Кстати, в этом году Шэрон собирается выпустить свою автобиографию под названием The Beauty of Living Twice («Красота второй жизни»).

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