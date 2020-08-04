Когда удалось отыскать на барахолке настоящие сокровища: забавные фото



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Героям этой подборки весьма повезло, ведь им достались практически сокровища

Одним людям нужны деньги, другим – интересные вещи. Особенно такие, каких рядом с ними не достать и в помине. Вот тут-то они и находят общий язык, обменивают диковинки на денежные знаки. Главное – не продешевить, не сделать глупость, не принести домой очередную безделушку. Что же, героям этой подборки весьма повезло, ведь им достались практически сокровища!

«Почти полный набор емкостей под специи в виде старинных домиков, коллекционное издание», «Она понятия не имеет, что ей делать с шикарными деревянным домиком, но так счастлива, что купила его!», «За такую красоту и хороших денег не жалко, хотя бы потому что их уже много лет не выпускают в принципе», «Кот недоволен – с размерами не угодили. Значит, кто-то будет худеть!», «Подставка под кухонную губку – знали о таких?», - делятся впечатлениями от покупок пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.