Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото

«Я переезжала 15 раз, но разбила эту вазу тогда, когда впервые за 30 лет решила ее помыть», комментируют фото пользователи сети

Уборка квартиры, мытье посуды и стирка — это то самое неотвратимое зло, с которым в своей жизни придется столкнуться каждому человеку. Мольбы о пощаде здесь не помогут, но чтобы избежать участи Золушки в доме мачехи, можно показать семье, чем иногда может закончиться обычная уборка.

И еще больший беспорядок — это еще не самое худшее! В общем, используйте эти 16 фотографий провалов как аргумент о том, что иногда лучше не браться за уборку, а оставить грязь в покое.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.