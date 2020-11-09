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    Жизнь

    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото

    • Розсилка
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото

    «Я переезжала 15 раз, но разбила эту вазу тогда, когда впервые за 30 лет решила ее помыть», комментируют фото пользователи сети

    Уборка квартиры, мытье посуды и стирка — это то самое неотвратимое зло, с которым в своей жизни придется столкнуться каждому человеку. Мольбы о пощаде здесь не помогут, но чтобы избежать участи Золушки в доме мачехи, можно показать семье, чем иногда может закончиться обычная уборка.

    И еще больший беспорядок — это еще не самое худшее! В общем, используйте эти 16 фотографий провалов как аргумент о том, что иногда лучше не браться за уборку, а оставить грязь в покое.

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    2. «Робот-пылесос как-то обмотал туалетную бумагу вокруг сенсоров и упал с лестницы»
    1. «Я переезжала 15 раз, но разбила эту вазу тогда, когда впервые за 30 лет решила её помыть»
    6. Ты должен был бороться с беспорядком, а не создавать его!
    9. Наушники проиграли в войне с роботом-пылесосом
    10. «Пока убирался, положил пульты на обогреватель и забыл о них. А потом похолодало…»
    7. «Мой 3-летний ребёнок подумал, что здорово будет попрыскать телевизор водой, чтобы его помыть»
    3. «Забыл паспорт жены в кармане, когда загружал стирку»
    8. «Я сегодня я узнал, что не стоит чистить клавиатуру пылесосом»
    4. «Жена подумала, что моя любимая сковородка грязновата, и как следует её поскребла»
    15. «Я устал, пока чистил клавиатуру, поэтому теперь у меня две W и перевёрнутая K»
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото
    Когда желание навести порядок в доме обернулось полным фиаско: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    шутки курьез
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