Королева Елизавета ІІ больше не будет водить автомобиль



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Королева Елизавета II beztabu.net

По настоятельным рекомендациям своей службы безопасности Ее Величество больше не будет водить автомобиль на дорогах общего пользования

Данную информацию сообщил королевский корреспондент издания The Times. В этом 93-летняя королева последовала примеру своего супруга, принца Филиппа, который недавно, после произошедшей по его вине серьезной аварии, добровольно сдал свои водительские права в полицию.

Правда, Елизавете II ничего сдавать не пришлось - она единственный житель Великобритании, который водил машину без прав.

Напомним, в начале января принц Филипп стал виновником серьезного ДТП неподалеку от Сандрингемского дворца: его Land Rover врезался в проезжающую мимо Kia и перевернулся - принц не пострадал, а другие участники аварии получили порезы и переломы. После этого на 97-летнего герцога Эдинбургского обрушилась волна критики: всех возмутил, во-первых, тот факт, что он был не пристегнут ремнем безопасности, а во-вторых, что в качестве причины аварии указывалось слишком яркое солнце, которое, по словам принца, его ослепило.





Джерело: Hello!