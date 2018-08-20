Королева Елизавета ІІ ищет повара



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Королева Елизавета ІІ

В Букингемском дворце открыта вакансия

Если вы хотите быть ближе к королевской семье, у вас есть такой шанс.

Сообщается, что в Букингемском дворце открыта вакансия кухонного рабочего, который сможет «готовить и подавать еду по высочайшим стандартам».

«Это возможность получить уникальный опыт, присоединившись к профессиональной команде, которая предоставляет выдающийся сервис.Вот, что отличает работу в Букингемском дворце от всех других», – цитирует сообщение журнал Harper's Bazaar.

Также сообщается, что новый сотрудник будет жить в Букингемском дворце, питаться в нем же, и получать £ 19,935 в год, что по королевским меркам немного, но на жизнь во дворце этого вполне должно хватить.

Подать заявку на эту вакансию можно на официальном сайте Букингемского дворца до 24 августа.