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    Жизнь

    Королева Елизавета ІІ ищет повара

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    Королева Елизавета ІІ - Королева Елизавета ІІ ищет повара
    Королева Елизавета ІІ

    В Букингемском дворце открыта вакансия

     Если вы хотите быть ближе к королевской семье, у вас есть такой шанс.

    Сообщается, что в Букингемском дворце открыта вакансия кухонного рабочего, который сможет «готовить и подавать еду по высочайшим стандартам».

    «Это возможность получить уникальный опыт, присоединившись к профессиональной команде, которая предоставляет выдающийся сервис.Вот, что отличает работу в Букингемском дворце от всех других», – цитирует сообщение журнал Harper's Bazaar.

    Также сообщается, что новый сотрудник будет жить в Букингемском дворце, питаться в нем же, и получать £ 19,935 в год, что по королевским меркам немного, но на жизнь во дворце этого вполне должно хватить.

    Подать заявку на эту вакансию можно на официальном сайте Букингемского дворца до 24 августа.

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