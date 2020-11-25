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    Жизнь

    Королева Елизавета II запустила производство собственного алкоголя

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    <p>Напиток получил название Sandringham Celebration Gin</p> <div></div> - Королева Елизавета II запустила производство собственного алкоголя

    Напиток получил название Sandringham Celebration Gin

    В аромате напитка присутствуют нотки мирта и хурмы

    Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина. Об этом пишет Daily Mail.

    Напиток Sandringham Celebration Gin стоит 50 фунтов стерлингов за бутылку объемом 0,5 литра. Крепость джина — 42 градуса.

    В аромате содержатся нотки мирта и хурмы, которые растут на территории усадьбы Сандрингем на востоке Англии. Джин делают на основе растительных пряностей, выращенных в этом же поместье.

    Разливает напиток компания Whatahoot, которую три года назад основал бизнесмен Джеймсон Краун и его супруга Ники.

    По данным Daily Mail, это третий бренд джина, который запускает королевская семья. Издание также отмечает, что королева любит этот напиток.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости Королева Елизавета II
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