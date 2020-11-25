Экс-жена шоумена Остапчука показала его любовную переписку с любовницей

Войченко опубликовала в своих Instagram-Stories фотодоказательства

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на эмоциональное обращение к ней новой возлюбленной шоумена Кристины.

Так, на днях Войченко рассказала, что еще летом в прошлом году увидела доказательства общения Вовы и Кристины в телефоне. Елена заверила, что Горняк писала SMS шоумену, чтобы он уже заканчивал отношения с мамой его двоих детей.

В ответ на это 23 ноября избранница телеведущего опубликовала видеообращение к его бывшей, где заявила, что не писала такого. Ранее же, Кристина и Владимир рассказывали, что начали общаться только в сентябре, а после свадьбы, на которой пара познакомилась в августе, они вообще не общались.

Со своей стороны, Войченко опубликовала в своих Instagram-Stories фотодоказательства, датированные августом и началом сентября, с романтическими SMS Остапчук и Горняк.

«К сожалению, вынуждена опубликовать скрины с телефона бывшего мужа с доказательствами внебрачных отношений. Кристина такая же патологическая лгунья, как и ее муж Владимир. Хватит грязно врать, потому что я больше не буду молчать», - заявила Елена.

Ни Кристина, ни Владимир еще не прокомментировали публикацию Елены Войченко.

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