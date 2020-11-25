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    Шоу-биз

    Экс-жена шоумена Остапчука показала его любовную переписку с любовницей

    • Розсилка
    Экс-жена шоумена Остапчука показала его любовную переписку с любовницей

    Войченко опубликовала в своих Instagram-Stories фотодоказательства

    Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на эмоциональное обращение к ней новой возлюбленной шоумена Кристины.

    Так, на днях Войченко рассказала, что еще летом в прошлом году увидела доказательства общения Вовы и Кристины в телефоне. Елена заверила, что Горняк писала SMS шоумену, чтобы он уже заканчивал отношения с мамой его двоих детей.

    В ответ на это 23 ноября избранница телеведущего опубликовала видеообращение к его бывшей, где заявила, что не писала такого. Ранее же, Кристина и Владимир рассказывали, что начали общаться только в сентябре, а после свадьбы, на которой пара познакомилась в августе, они вообще не общались.

    Со своей стороны, Войченко опубликовала в своих Instagram-Stories фотодоказательства, датированные августом и началом сентября, с романтическими SMS Остапчук и Горняк.

    «К сожалению, вынуждена опубликовать скрины с телефона бывшего мужа с доказательствами внебрачных отношений. Кристина такая же патологическая лгунья, как и ее муж Владимир. Хватит грязно врать, потому что я больше не буду молчать», - заявила Елена.

    Ни Кристина, ни Владимир еще не прокомментировали публикацию Елены Войченко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

     Читайте также: Мужчины даже в браке остаются большими детьми: курьезные фотодоказательства
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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