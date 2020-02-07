  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)

    • Розсилка
    <p>Летиция восхитила чувством стиля</p> <div></div> - Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)

    Летиция восхитила чувством стиля

    Сочетание синего цвета в одежде и серебряных украшений - тренд текущего модного сезона

    46-летняя королева Летиция продемонстрировала яркий образ во время светского мероприятия в Мадриде. супруга короля Испании Филиппа VI встречала иностранных послов в элегантном наряде. Королева-консорт отдала предпочтение глубокому синему цвету, надев макси-платье из последней коллекции бренда Varela.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)
    Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)

    Наряд был полностью выполнен из бархата, льстящего фигуре Летиции. Платье украшали блестящие пуговицы из чистого серебра. Пояс с довольно крупной пряжкой подчеркивал стройную талию. Черные туфли на каблуке эффектно завершили элегантный образ.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци

                                                                                                                                                               

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ