Королева Летиция в бархатном платье подчеркнула каждый изгиб своего тела (фото)



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Летиция восхитила чувством стиля

Сочетание синего цвета в одежде и серебряных украшений - тренд текущего модного сезона

46-летняя королева Летиция продемонстрировала яркий образ во время светского мероприятия в Мадриде. супруга короля Испании Филиппа VI встречала иностранных послов в элегантном наряде. Королева-консорт отдала предпочтение глубокому синему цвету, надев макси-платье из последней коллекции бренда Varela.

Наряд был полностью выполнен из бархата, льстящего фигуре Летиции. Платье украшали блестящие пуговицы из чистого серебра. Пояс с довольно крупной пряжкой подчеркивал стройную талию. Черные туфли на каблуке эффектно завершили элегантный образ.