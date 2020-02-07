Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Джей Ло не всегда были теплые отношения с мамой

50-летняя Дженнифер Лопес снимок, сделанный во время Суперкубка-2020. На нем запечатлены улыбающиеся 74-летняя Гваделупе Родригес и 52-летняя Линда Лопес. Это удивительно, но мать и дочь смотрятся рядом, как сестренки или подруги.

Внешность матери звезды просто поражает: минимум морщин, четкий овал лица и озорной блеск в глазах. Поклонники сразу отметили, что неувядающая красота передалась певице по наследству.

У Джей Ло не всегда были теплые отношения с мамой. В подростковом возрасте певица часто сбегала из дома. Но затем мать и дочь смогли найти общий язык, и теперь они чуть ли не лучшие подруги.

В декабре прошло года Дженнифер Лопес решила дать ответ на вопрос, который ей задают многие поклонники. «Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», - написала звезда в Инстаграме и опубликовала видео со своего концерта, во время которого ее мама зажгла на сцене вместе с дочерью-певицей.