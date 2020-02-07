  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы

    У Джей Ло не всегда были теплые отношения с мамой

    50-летняя Дженнифер Лопес снимок, сделанный во время Суперкубка-2020. На нем запечатлены улыбающиеся 74-летняя Гваделупе Родригес и 52-летняя Линда Лопес. Это удивительно, но мать и дочь смотрятся рядом, как сестренки или подруги.

    a99499bd58935287ea9670f946ab7a6b_fitted_940x1500_fittedblur_x

    Внешность матери звезды просто поражает: минимум морщин, четкий овал лица и озорной блеск в глазах. Поклонники сразу отметили, что неувядающая красота передалась певице по наследству.

    У Джей Ло не всегда были теплые отношения с мамой. В подростковом возрасте певица часто сбегала из дома. Но затем мать и дочь смогли найти общий язык, и теперь они чуть ли не лучшие подруги.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Дженнифер Лопес показала фото своей вечно молодой мамы
    Как выглядела Джей ло во время выступления в перерыве финала Super Bowl

    В декабре прошло года Дженнифер Лопес решила дать ответ на вопрос, который ей задают многие поклонники. «Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», - написала звезда в Инстаграме и опубликовала видео со своего концерта, во время которого ее мама зажгла на сцене вместе с дочерью-певицей.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци
    знаменитости певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ