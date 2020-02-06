  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)

    • Розсилка
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)

    Список приглашенных как всегда впечатляющий, в том числе и топ-моделей, которые стараются не пропускать это важное мероприятие

    В Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная вечеринка amfAR. Светское мероприятие посетили все топовые модели, которые блистали перед камерами в шикарных платьях.

    Вечеринка amfAR состоялась в Нью-Йорке 5 февраля. Целью события стал сбор средств для людей, которые борются со Спидом. К благотворительному вечеру присоединились знаменитые модели, которые привлекли внимание богачей и журналистов к amfAR.

    В частности, на красной дорожке можно было увидеть Эльзу Госк, Хайди Клум, Нину Агдал, Синди Бруну, Лаис Рибейро, Коко Рошу и других горячих красавиц. Не обошла вниманием мероприятие и главный редактор Vogue Анна Винтур.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)
    Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)

    Престижное приглашение получила также модель и эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева. Красавица выбрала для вечера роскошное черное платье с бахромой.

    знаменитости фотография Топ-модель по-украински Алла Костромичева модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ