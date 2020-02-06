Топ-модели на благотворительном ужине amfAR в Нью-Йорке (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Список приглашенных как всегда впечатляющий, в том числе и топ-моделей, которые стараются не пропускать это важное мероприятие

В Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная вечеринка amfAR. Светское мероприятие посетили все топовые модели, которые блистали перед камерами в шикарных платьях.

Вечеринка amfAR состоялась в Нью-Йорке 5 февраля. Целью события стал сбор средств для людей, которые борются со Спидом. К благотворительному вечеру присоединились знаменитые модели, которые привлекли внимание богачей и журналистов к amfAR.

В частности, на красной дорожке можно было увидеть Эльзу Госк, Хайди Клум, Нину Агдал, Синди Бруну, Лаис Рибейро, Коко Рошу и других горячих красавиц. Не обошла вниманием мероприятие и главный редактор Vogue Анна Винтур.

Престижное приглашение получила также модель и эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева. Красавица выбрала для вечера роскошное черное платье с бахромой.