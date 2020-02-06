«Мы жили в стрессе»: Хейли Болдуин рассказала о первых месяцах брака с Джастином Бибером



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Хейли призналась, что Джастин именно тот человек, с которым она хотела бы прожить до конца своих дней

Модель рассказала и о серьезной болезни Бибера

23-летняя Хейли Болудин стала героиней нового номера американского Elle. В беседе с редакторами издания модель рассказала о совместной жизни с 25-летним Джастином Бибером и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в браке из-за его болезни Лайма. При этом Хейли призналась, что Джастин именно тот человек, с которым она хотела бы прожить до конца своих дней:

«Он удивительный человек и потрясающий партнер. Он единственный, с кем я хотела бы провести всю свою жизнь, так что мне очень повезло. Конечно, сначала нам пришлось потрудиться, чтобы преодолеть все разногласия, однако оно того стоило. Джастин всегда был тем человеком, о котором я невероятно заботилась и сильно любила».

Болдуин рассказала и о серьезной болезни Бибера, из-за которой им пришлось на целый год отложить пышное торжество по случаю свадьбы. Хейли призналась, что в самые сложные периоды всегда находилась рядом с возлюбленным и понимала, что в тот напряженный момент устраивать праздник было бы совсем ни к чему.

«Когда мы поженились, мы сразу решили идти по жизни вместе. Я чувствовала, что не время устраивать свадьбу в этой беспокойной и напряженной атмосфере. Джастин заболел и первое время не понимал, что с ним происходит. У нас долгое время не было диагноза, только потом выяснилось, что это болезнь Лайма.

Было трудно, потому что общественность осуждала, говорила, что Джастин выглядит так, будто принимает наркотики. Он действительно выглядел нездоровым, но тогда мы еще не понимали, почему именно. Несколько месяцев я пыталась помочь ему понять, что происходит. К счастью, теперь он совершенно здоров», - поделилась Хейли.