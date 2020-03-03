Королевский биограф рассказал, как принцесса Диана расплакалась накануне свадьбы из-за любовницы Чарльза



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Принц Чарльз сделал предложение принцессе Диане, будучи влюбленным в другую женщину.

Проблемы пары начались еще до заключения семейного союза

Сын Елизаветы II принц Чарльз находился под огромным давлением, когда собирался жениться на леди Спенсер. От него требовали поскорее найти королевскую жену и начать семейную жизнь. Неудивительно, что Чарльз позвал Диану замуж в феврале 1981 году, хотя и видел ее до этого момента всего 12 раз.

Наследник престола сделал предложение 20-летней аристократке, стоя на колене. Тогда она была счастлива увидеть на пальце роскошное обручальное кольцо с сапфиром, не представляла того, что ждет ее дальше.

Поначалу многие считали, что любовная история Чарльза и Дианы похожа на сказку. Однако это было далеко не так. Прямо перед началом планирования свадьбы сын королевы должен был уехать в тур по Австралии и Новой Зеландии на несколько недель. Диана представляла, что ее прощание с женихом будет особенным и трепетным. Но Чарльз не испытывал тех же эмоций.

По словам королевского биографа Энтони Холдена, когда будущая принцесса пришла к возлюбленному, раздался телефонный звонок. На другом конце провода была Камилла Паркер-Боулз - женщина, которую по‑настоящему любил Чарльз.

Вместо того, чтобы проигнорировать звонок и как подобает попрощаться с невестой, мужчина взял трубку и начал разговор. «Выходя из комнаты, Диана плакала, потому что ее последние минуты наедине с принцем прервал злосчастный телефонный звонок Камиллы. Она тоже хотела любовно попрощаться с Чарльзом. Их беседа была такой нежной, что Диана чувствовала себя обязанной уйти», - цитирует биографа The Mirror. Спустя десять лет, по словам Холдена, принцесса призналась, что в тот момент у нее разбилось сердце.