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    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах

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    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах

    Влюбленные не упускают возможности провести время в компании друг друга

    Индийская красавица Приянка Чопра и ее супруг, музыкант Ник Джонас, часто вместе появляются на различных мероприятиях.

    Они поддерживают друг друга в профессиональном плане и демонстрируют нежные чувства. Однако свободное время актриса и певец проводят не только среди коллег или в роскошных ресторанах, но и наедине с природой. В очередной свободный выходной звезды решили совершить прогулку верхом на лошадях.

    Атмосферные кадры веселого путешествия Ник и Приянка показали в микроблогах. Супруги выбрали для активного отдыха удобную одежду в темных тонах. Черные брюки с толстовкой и теплым жилетом Ника Джонаса отлично дополняла черная ковбойская шляпа с загнутыми краями.

    Приянка Чопра решила поддержать мужа и нарядилась в подобный наряд черного цвета, дополнив образ теплым бомбером цвета хаки и коричневой шляпой.

    Романтичные выходные звезд, судя по позитивным кадрам, удались.

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    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах
    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах
    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах
    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах
    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах
    Приянка Чопра и Ник Джонас поразили фотографиями в ковбойских шляпах

    Ранее Ник Джонас решил прокомментировать разницу в возрасте со своей избранницей. Музыкант признался, что ему всегда нравилось общаться с женщинами старше и опытнее, и этому есть причина.

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