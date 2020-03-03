Кендалл Дженнер опубликовала жаркие фото из новой фотосессии



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Дженнер Кендалл часто радует яркими фото из своей жизни

Звездная красотка показала результаты жаркой фотосессии для модного бельевого бренда Calvin Klein, лицом которого является.

На первом снимке соблазнительная красотка позирует в экстравагантной позе, на ней сексапильный черный комплект белья, а на ногах милые белые носочки.

На втором фото Кендалл уже в другой локации – здесь на ней джинсовые широкие светлые шорты и такая же безрукавка, под которой нет белья.

На третьем кадре Дженнер появилась в светлом комплекте белья, она расселась в неприличной позе и с вызовом смотрит в камеру.

Поклонники в восторге от новой фотосессии модели, и принялись активно обсуждать ее публикацию, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.