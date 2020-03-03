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    Фото

    Кендалл Дженнер опубликовала жаркие фото из новой фотосессии

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    Кендалл Дженнер опубликовала жаркие фото из новой фотосессии

    Дженнер Кендалл часто радует яркими фото из своей жизни

    Звездная красотка показала результаты жаркой фотосессии для модного бельевого бренда Calvin Klein, лицом которого является.

    На первом снимке соблазнительная красотка позирует в экстравагантной позе, на ней сексапильный черный комплект белья, а на ногах милые белые носочки. 

    На втором фото Кендалл уже в другой локации – здесь на ней джинсовые широкие светлые шорты и такая же безрукавка, под которой нет белья. 

    На третьем кадре Дженнер появилась в светлом комплекте белья, она расселась в неприличной позе и с вызовом смотрит в камеру. 

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    instagram.com/kendalljenner
    instagram.com/kendalljenner
    instagram.com/kendalljenner

    Поклонники в восторге от новой фотосессии модели, и принялись активно обсуждать ее публикацию, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото.


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