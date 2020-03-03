Бритни Спирс опубликовала фото со своим женихом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица поздравила с днем рождения своего жениха

Известная певица Бритни Спирс опубликовала несколько снимков со своим женихом Сэмом Асгари. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я обожаю и люблю его больше всего на свете», - подписала одну из фотографий Спирс.

На снимках полуобнаженные влюбленные позируют на лаконичном красном фоне. На Спирс одет белый кружевной боди, а ее избранник всего лишь в одних боксерах.

Стоит отметить, что пара уже достаточно длительное время вместе. Сэм Асгари является фитнес-инструктором певицы.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.