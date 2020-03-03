  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Бритни Спирс опубликовала фото со своим женихом

    • Розсилка
    Бритни Спирс опубликовала фото со своим женихом

    Певица поздравила с днем рождения своего жениха

    Известная певица Бритни Спирс опубликовала несколько снимков со своим женихом Сэмом Асгари. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Я обожаю и люблю его больше всего на свете», - подписала одну из фотографий Спирс.

    На снимках полуобнаженные влюбленные позируют на лаконичном красном фоне. На Спирс одет белый кружевной боди, а ее избранник всего лишь в одних боксерах.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    instagram.com/britneyspears
    instagram.com/britneyspears
    instagram.com/britneyspears

    Стоит отметить, что пара уже достаточно длительное время вместе. Сэм Асгари является фитнес-инструктором певицы.

    О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

    Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.

    знаменитости фотография певица Instagram время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ