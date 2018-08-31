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    Жизнь

    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом

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    Королева Елизавета ІІ и Меган Маркл - Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом
    Королева Елизавета ІІ и Меган Маркл

    Казалось бы, что после скандальных интервью отца Меган Маркл, королева станет холодно к ней относиться, но не тут-то было

    По сообщению источников, Елизавета II наоборот поддержала жену внука и отнеслась к ее ситуации с сочувствием:

    «Ее Величество и герцогиня Сассекская находятся в прекрасных отношениях. Поэтому, когда началась череда выходок Томаса Маркла, королева оказала ей теплую семейную поддержку».

    Инсайдер также добавил, что Елизавета II полюбила Меган с их первой встречи. Ей понравился не только характер актрисы, но и то, что она делает принца Гарри по‑настоящему счастливым.

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    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом
    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом
    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом
    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом
    Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом

    Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Томас Маркл не смог присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган из-за проблем со здоровьем. Под венец герцогиню Сассекскую вел принц Чарльз.

    Джерело: graziamagazine.ru

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