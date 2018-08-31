Королевское покровительство: Елизавета ІІ поддержала Меган Маркл в ее конфликте с отцом



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Королева Елизавета ІІ и Меган Маркл

Казалось бы, что после скандальных интервью отца Меган Маркл, королева станет холодно к ней относиться, но не тут-то было

По сообщению источников, Елизавета II наоборот поддержала жену внука и отнеслась к ее ситуации с сочувствием:

«Ее Величество и герцогиня Сассекская находятся в прекрасных отношениях. Поэтому, когда началась череда выходок Томаса Маркла, королева оказала ей теплую семейную поддержку».

Инсайдер также добавил, что Елизавета II полюбила Меган с их первой встречи. Ей понравился не только характер актрисы, но и то, что она делает принца Гарри по‑настоящему счастливым.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Томас Маркл не смог присутствовать на свадьбе принца Гарри и Меган из-за проблем со здоровьем. Под венец герцогиню Сассекскую вел принц Чарльз.

Джерело: graziamagazine.ru