Свадебное платье, фату и тиару Меган Маркл покажут на выставке в Виндзорском замке



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Меган Маркл и принц Гарри

Королевская семья Великобритании не любит нарушать традиций, поэтому после бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл их поклонники ждали выставки, на которой можно будет оценить свадебные наряды жениха и невесты