Свадебное платье, фату и тиару Меган Маркл покажут на выставке в Виндзорском замке

Королевская семья Великобритании не любит нарушать традиций, поэтому после бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл их поклонники ждали выставки, на которой можно будет оценить свадебные наряды жениха и невесты

Сегодня появилась официальная информация от Кенсингтонского дворца. Выставка под названием «Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские» (A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex) пройдет с 26 октября по 6 января в Виндзорском замке и с 13 июня по 6 октября 2019 года в Холирудском дворце в Эдинбурге. Стоимость взрослого билета на выставку в Виндзоре составит 21,20 фунтов стерлингов - бронь уже открыта на официальном сайте Royal Collection Trust.