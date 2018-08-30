Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом

Меган Маркл и принц Гарри посетили спецпоказ мюзикла «Гамильтон» в Лондоне

Последний раз Меган Маркл и принц Гарри выходили в свет в конце июля, после чего ушли в заслуженный отпуск. По данным иностранных СМИ, большую его часть герцоги Сассекские провели в замке Балморал вместе с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, но также побывали и в Италии, на озере Комо, в гостях у Джорджа и Амаль Клуни. Пришло время вернуться к исполнению обязательств, и первое из них назначено на сегодня. Несколько минут назад автомобиль Гарри и Меган подъехал к театру Victoria Palace Theatre, где сегодня пройдет специальный показ мюзикла «Гамильтон».

Образ, который Меган выбрала для театра, многих удивил... своей смелостью. Герцогиня появилась в платье-пиджаке от канадского бренда Judith and Charles и впервые за всю - пусть и совсем небольшую - историю своих светских выходов в новом статусе позволила себе длину мини.

А ведь еще недавно мы думали, что подобные наряды навсегда исчезли из ее гардероба! Да и сам фасон удлиненного пиджака для представительницы монаршей семьи слишком необычен. Кейт Миддлтон в подобном образе представить сложно!