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    Жизнь

    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Меган Маркл и принц Гарри посетили спецпоказ мюзикла «Гамильтон» в Лондоне

    Последний раз Меган Маркл и принц Гарри выходили в свет в конце июля, после чего ушли в заслуженный отпуск. По данным иностранных СМИ, большую его часть герцоги Сассекские провели в замке Балморал вместе с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, но также побывали и в Италии, на озере Комо, в гостях у Джорджа и Амаль Клуни. Пришло время вернуться к исполнению обязательств, и первое из них назначено на сегодня. Несколько минут назад автомобиль Гарри и Меган подъехал к театру Victoria Palace Theatre, где сегодня пройдет специальный показ мюзикла «Гамильтон».

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    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом
    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом
    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом
    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом
    Меган Маркл удивила поклонников смелым нарядом

    Образ, который Меган выбрала для театра, многих удивил... своей смелостью. Герцогиня появилась в платье-пиджаке от канадского бренда Judith and Charles и впервые за всю - пусть и совсем небольшую - историю своих светских выходов в новом статусе позволила себе длину мини.

    А ведь еще недавно мы думали, что подобные наряды навсегда исчезли из ее гардероба! Да и сам фасон удлиненного пиджака для представительницы монаршей семьи слишком необычен. Кейт Миддлтон в подобном образе представить сложно!


    Джерело: Hello!

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