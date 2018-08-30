Меган Маркл дала первое интервью как представительница королевской семьи



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Королева Елизавета ІІ и Меган Маркл

После получения титула герцогини Сассекской Меган может разговаривать с журналистами только по особому распоряжению дворца, и недавно она его получила

Меган приняла участие в съемках документального фильма, посвященного королеве Елизавете II - Queen of the World ("Королева мира"), наравне с принцами Чарльзом, Уильямом, принцессой Анной и графиней Уэссекской Софи.

Премьера состоится в сентябре на телеканале ITV. По данным Daily Mail, работа над лентой шла год, члены киностудии Oxford Films получили возможность пообщаться с Ее Величеством, ее семьей, работниками дворца и некоторыми подданными.

Фильм будет включать видеокадры из личного архива Елизаветы II и принца Филиппа, а Меган Маркл в частности расскажет об их с Гарри работе в качестве послов молодежи в Содружестве наций.

Джерело: Hello!