Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайли Клум instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель и актриса не перестает радовать поклонников лучезарными снимками

На этот раз 46-летняя Хайди Клум продемонстрировала забавный образ в купальнике и без косметики.

Звезда поделилась расслабленными снимками, которые сделал её молодой супруг Том Каулитц. Сейчас влюбленные вместе с детьми модели отдыхают в Италии, откуда Клум публикует лучезарные фото и видео.

На свежей серии снимков модель предстала в забавном купальнике — белом топе и высоких трусиках с ярким принтом, на котором изображены красные перчики чили и пицца. Хайди игриво смотрит в камеру, улыбается, смеется и принимает различные позы — «целует» камеру, изгибается, как кошечка, играет с волосами. Модель естественна и расслаблена, на ней нет ни грамма косметики, а волосы слегка растрепаны, как после сна.

«Пицца и спагетти», — написала Клум в Instagram, дополнив текст соответствующими эмодзи и красными сердечками.