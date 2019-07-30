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    Жизнь

    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу

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    Хайли Клум - Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Хайли Клум
    instagram.com/heidiklum

    Немецкая супермодель и актриса не перестает радовать поклонников лучезарными снимками

    На этот раз 46-летняя Хайди Клум продемонстрировала забавный образ в купальнике и без косметики.

    Звезда поделилась расслабленными снимками, которые сделал её молодой супруг Том Каулитц. Сейчас влюбленные вместе с детьми модели отдыхают в Италии, откуда Клум публикует лучезарные фото и видео.

    На свежей серии снимков модель предстала в забавном купальнике — белом топе и высоких трусиках с ярким принтом, на котором изображены красные перчики чили и пицца. Хайди игриво смотрит в камеру, улыбается, смеется и принимает различные позы — «целует» камеру, изгибается, как кошечка, играет с волосами. Модель естественна и расслаблена, на ней нет ни грамма косметики, а волосы слегка растрепаны, как после сна.

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    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    Красотка в красных перцах: Хайди Клум в забавном купальнике позировала мужу
    instagram.com/heidiklum

    «Пицца и спагетти», — написала Клум в Instagram, дополнив текст соответствующими эмодзи и красными сердечками.

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